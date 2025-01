Liberoquotidiano.it - "È pacifico, la sostanza è stata trovata. Quindi...": Wada, l'avvocato gela Jannik Sinner

, numero uno al mondo e fresco del terzo Slam, il secondo consecutivo all'Australian Open, si trova al centro dell'arcinota e delicata vicenda che potrebbe portare a una squalifica sportiva. La positività al Clostebol, riscontrata durante i controlli antidoping, sarà al vaglio del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna il 16 e 17 aprile. Una situazione che, oltre agli aspetti giuridici, potrebbe avere importanti ricadute sportive ed economiche, considerando i contratti milionari e le sponsorizzazioni del tennista. L'Angelo Cascella, esperto di diritto sportivo ed ex giudice del TAS, ha analizzato il caso in un'intervista concessa a lidentita.it, intervista in cui ha offerto una visione chiara su quanto potrebbe accadere. "Il risultato delle analisi è oggettivo – sottolinea Cascella – ed èche unavietata sianel corpo dell'atleta".