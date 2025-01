Ilrestodelcarlino.it - Droga, morto 30enne di Porto San Giorgio: indaga la polizia

Fermo, 30 gennaio 2025 – Prima il contatto telefonico con il pusher, poi la consegna del piccolo quantitativo di eroina e l’assunzione endovena della sostanza stupefacente che gli ha provocato un’overdose letale. Ha perso così la vita undiSanmolto conosciuto in città. A trovarlo in fin di vita e con la siringa a pochi centimetri di distanza è stato il padre, l’altro ieri sera. Erano da poco passate le 20,30 quando il genitore, facendo rientro a casa, si è trovato di fronte alla terribile scena: il figlio era esanime, riverso sul divano e con intorno tutte le tracce che hanno fatto immediatamente ipotizzare l’overdose. L’uomo, disperato, ha provato immediatamente a rianimare il ragazzo e, nel frattempo, ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Azzurra diSanche, dopo una serie di disperati tentativi, sono riusciti a far ripartire il cuore del giovane che si trovava in arresto cardiaco.