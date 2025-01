Lapresse.it - Donzelli: “Falso che Berlusconi ha sdoganato la destra”. Forza Italia: “Parole ingenerose”

Piccola polemica nella maggioranza per alcune dichiarazioni del responsabile organizzazione di Fratelli d’, Giovanni, in occasione di un convegno al Senato sui 30 anni dalla nascita di Alleanza Nazionale. “Cosa è cambiato rispetto alla svolta di Fiuggi e perché oggi lace l’ha fatta? La sera in cui Giorgia Meloni ha vinto le elezioni ha ringraziato i tanti che avevano consentito a noi di essere qui. La notte, quando ci siamo messi a chiacchierare, Giorgia mi ha detto che non pensava solo a chi non c’è più o ai nomi più noti, ma pensava alle migliaia di militanti che per anni hanno sacrificato vita, famiglia, amici sognando di arrivare al governo. Se siamo qui oggi non è perché siamo dei geni ma perché generazioni prima di noi sono andate avanti fino a questo momento”, ha dettonel suo discorso, prima di aggiungere: “Non voglio essere frainteso: ci manca Silvio, il suo sole in tasca, la sua capacità di tenere insieme tutte le anime, la sua genialità, il suo essere perfettamente empatico con glini, ma sia chiaro che il fatto cheabbiae fatto un favore allaè unstorico, perché la svolta per laè stato quando è cambiata la legge per le amministrative nel 1993, perché lì è nato il bipolarismo.