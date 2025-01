Iltempo.it - Disastro aereo, Trump contro Obama e Biden: politiche di inclusione nel mirino

Il presidente degli Stati Uniti Donaldha dato la colpa alla politica diadottata dall'agenzia federale dell'aviazione per la tragedia dell'di American Airlines entrato in collisione con un elicottero militare sul Potomac.durante l'incon i media ha parlato di standard di qualità peggiorato con l'assunzione di persone in rappresentanza delle minoranze. Nella politica inclusiva sono previste agevolazioni nelle assunzioni di gay, transgender, afroamericani e disabili. Dopo aver convocato una conferenza alla Casa Bianca il presidente Donaldsi è presentato chiedendo ai giornalisti un minuto di silenzio per tributare le vittime della collisione tra l'dell'American Airlines e un elicottero dell'esercito nei pressi del Ronald Regan Airport a Washington.