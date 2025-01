Inter-news.it - Dimarco: «Con la forza del gruppo siamo entrati tra le prime 8»

entusiasta dopo la vittoria dell'Inter sul Monaco, che è valsa il passaggio del turno direttamente agli ottavi di Champions League.– Federicoesalta ilnerazzurro dopo la vittoria dell'Inter sul Monaco: «Abbiamo incontrato tutte squadre forti che ci hanno messo in difficoltà ma con ladelriusciti ad entrare tra leotto, passo importante. Abbiamo aggredito subito la partita, poi dopo la loro espulsione abbiamo avuto vita più facile. Derby partita a sé, da domani ci penseremo e cercheremo di fare grande partita».