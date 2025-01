Ilrestodelcarlino.it - Diga di Vetto e uno sbarramento anti-siccità: ecco cos’è il ‘progetto Marcello’

(Reggio Emilia), 30 gennaio 2025 – In principio fu un’alluvione. Nel 1972 l’Enza esondò a Fiesso, travolgendo Sorbolo Levante e Lentigione. Fu questo disastro a convincere l’allora ministro all’Agricoltura, Giovanni Marcora a disporre la realizzazione delladi. L’idea concreta dell’opera affonda le radici in una storia di acqua e fango. Ma nessuno avrebbe mai immaginato che dopo oltre 40 anni quellanon sarebbe mai stata realizzata e che i problemi della Val d’Enza sarebbero stati diametralmente opposti. Unaafricana da far tremare qualunque agricoltore e allevatore, soprattutto i produttori di Parmigiano Reggiano: per il disciplinare devono garre che almeno il 70% dei foraggi utilizzati dalla filiera cresca, a valle, nei prati stabili della zona. Ma in Val d’Enza l’acqua per lo più scarseggia, coltivare come continuare a produrre viene fatto ad altissimi costi energetici di pompaggio.