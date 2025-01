Unlimitednews.it - Detroit cade contro Indiana, 6 punti siglati da Fontecchio

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta numero 24, a fronte di 23 vittoria, dinella notta italiana della regular-season dell’Nba. I Pistons restano in zona play-off nella Eastern Conference ma cadono sul parquet degliPacers per 133-119: decisivi i 37dall’idolo locale Siakam, mentre tra gli ospiti il più prolifico è Cunningham, che ne timbra 32; Simoneentra nelle rotazioni e termina a referto con 6, 4 rimbalzi e 2 assist in 17 minuti complessivi di impiego nel quintetto del Michigan. Golden State frena la corsa di Oklahoma City: i Warriors hanno la meglio sui Thunder, che restano in cima alla classifica a Ovest, per 116-109 nonostante Gilgeous-Alexander rubi decisamente la scena con un bottino personale di 52(27 di Wiggins tra i californiani).