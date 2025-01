Ilfattoquotidiano.it - Del Piero in imbarazzo nel commentare la sua Juventus: “Credo di sapere in questo momento qual è la cosa migliore da fare”

Usa due parole: “Disordinata” e “disattenta”. Così Alessandro deldefinisce la prestazione dellacontro il Benfica nell’ultima giornata di Champions League. I bianconeri di Thiago Motta hanno perso 2-0 e ora ai playoff rischiano di incrociare il Milan o il Psv. Ma al di là degli scenari futuri, è quanto visto in campo a preoccupare l’ex capitano: durante il collegamento dallo Stadium per Sky, Delpare quasi in. Prova a non essere molto duro, ma non riesce a salvare quasi nulla di questa Juve: “Due sconfitte di fila e subite in modo così duro.”, sottolinea riferendosi anche al ko in campionato con il Napoli.Secondo Del, “in Europa gli altri sono stati più bravi”. Ladi Thiago Motta, insomma, non sarebbe all’altezza delle avversarie di Champions: è una squadra a cui “mancagià da prima e deve essere aiutata dall’allenatore.