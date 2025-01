Puntomagazine.it - DeepSeek rimossa dagli store digitali in Italia: il Garante Privacy chiede spiegazioni

: L’app scomparsa dai negoziin, indagine in corso sullaL’app di, la start-up cinese che ha riacceso la corsa all’intelligenza artificiale sfidando i giganti americani, non è più disponibile neglini di Apple e Google. La scomparsa dell’applicazione è avvenuta senza alcuna spiegazione ufficiale, sollevando interrogativi tra gli utenti e le autorità.Ildella, Pasquale Stanzione, ha dichiarato di aver inviato martedì una richiesta di informazioni aper chiarire le motivazioni della rimozione. “Non so se è merito nostro oppure no, abbiamo chiesto informazioni. La società ha 20 giorni di tempo per rispondere”, ha affermato Stanzione.Problemi tecnici e cyberattacchiNel frattempo, a livello globale, il sito web dista registrando rallentamenti e difficoltà di navigazione.