Daniel Maldini all'Atalanta porta Zaniolo alla Fiorentina

L’infortunio di Ademola Lookman non ha trovato impreparata l’Atalanta che si è subito mossa per rimpiazzare l’attaccante nigeriano condel Monza, il che libera Niccolòin direzione: I DETTAGLIL’operazione perre il figlio d’arte dal Monza, classe 2001,corte di Gasperini è ormai ai dettagli. brianzoli verseranno il 50% della cessione al Milan, proprietaria del cartellino del giocatore. Una bella notizia per i rossoneri che potranno così reinvestire una cifra utile per nuovi investimenti. Lo sbarco dia Bergamo innesca un effetto domino anche in uscita, visto che Niccolòè a un passo d. Dopo il corteggiato invano della scorsa estate, l’ex esterno della Roma ha accetto il trasferimento ai viola, con il Galatasaray, che ne detiene il cartellini, disposto a rinnovare la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo a determinate condizioni.