Dall’idrogeno si produrrà acciaio verde così la siderurgia in Italia diventa sostenibile

Tra i molteplici utilizzi virtuosi dell’idrogeno, uno dei meno conosciuti eppure più promettenti è quello relativo all’. Sì, perchéè possibile produrre100% green. Questa possibilità, già esplorata da alcune realtà ma ancora in fase embrionale se pensiamo al suo potenziale di espansione, permetterebbe di ridurre le emissioni di CO2 del settore siderurgico di ben il 90%.Oggi, il comparto siderurgico è tra i più inquinanti in assoluto: produce infatti qualcosa come 2,6 milioni di tonnellate di anidride carbonica l’anno, cioè il 7/9% delle emissioni globali totali. In questo quadro, le prospettive legate all’sono decisamente interessanti. E anche inc’è già qualcuno che sta lavorando in questo senso.Il progetto “Dalmine Zero Emissions”L’idrogenoper produrreè il cuore del “Dalmine Zero Emissions” per decarbonizzare l’acciaieria di Tenaris: si tratta di un progetto per realizzare le soluzioni più idonee per la produzione, la distribuzione e l’utilizzo di idrogenonel sito di Dalmine, provincia di Bergamo.