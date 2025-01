Ilgiorno.it - Dalle lavatrici all’hub della logistica: Haier, c’è un piano per la Candy. Ma se ne vanno cinquanta operai

Brugherio (Monza) – Finita per sempre la produzione dinello storico stabilimentodi Brugherio, la proprietà cinese del gruppo fondato dalla famiglia Fumagalli, immagina un nuovo futuro per lo stabilimento che smetterà di assemblare elettrodomestici dal prossimo 30 giugno. Al posto dello spettacolare volteggio delle scocche bianche sul tetto del capannone capace di sfornare novanta pezzi all’ora,Europe punta a una riconversione “per garantire un’importante continuità occupazionale e preservare il ruolo del sito e dell’Italia nelle operazioni europee e globali”. Brugherio, nei pianimultinazionale, diventerà il Service Hub, il centro strategico dedicato ai ricambi, che servirà i mercati continentali in cui l’azienda opera. Il progetto prevede il consolidamento delle attività logistiche, tra cui la ricezione, lo stoccaggio, il confezionamento e la spedizione.