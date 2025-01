Ilfattoquotidiano.it - Dacia Italia archivia un 2024 da record e fa debuttare il nuovo suv Bigster

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Presentare la berlina ultrapopolare a Versailles, la location più fastosa possibile. Che idea, eh? Molto, molto snobisticamente francese. L’ebbe il gruppo Renault, nell’ormai lontanissimo 2004, per svelare alla stampa internazionale una “minimalistissima” tre volumi chiamata Logan e prodotta dalla(acquisita nel 1999) in Romania. Davanti a centinaia di reporter in arrivo da mezzo mondo, soprattutto da Paesi ancora economicamente acerbi, l’allora presidente del gruppo francese Louis Schweitzer probabilmente non immaginava di dare il via a una storia di successo destinata a finire sui libri.E già, perché la macchina destinata ai poveri, e poi venduta in Francia a 7.500 euro senza bisogno neppure di spendere i soldini di una modesta campagna pubblicitaria, è risultata essere l’apripista per una marca divenuta il sinonimo del mantra “buon rapporto prezzo/qualità”.