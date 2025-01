Da ‘Stranger Things 5’ alla serie con Luca Argentero cosa arriva su Netflix nel 2025

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Prime immagini e date d’uscita,svela qualche dettaglio in più sulletv e i film più attesi per ile il 2026, all’evento romano ‘Next on’, in contemporanea con Los Angeles. Victoria Beckham, dopo lasulla sua famiglia, avrà una docu-tutta sua. Dalle prime immagini mostrate, la ‘Posh’ e moglie di David è nel backstage di una sua sfilata. A complicare le cose,un temporale. E ancora, si ritorna nel ‘Sottosopra’ con5’ (ancora senza data di uscita) dei fratelli Duffer, che hanno mostrato alcune immagini dal set dell’ultima stagione: “Questa sarà la stagione più ambiziosa di sempre e quella più personale, girarla è stato emozionante. AbbIamo pianto tante volte insieme al cast”. Ma “non sarà la fine dei personaggi”, sono in lavorazione duespin-off.