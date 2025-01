Lanazione.it - Da Conad Nord Ovest 943mila euro per ospedali e reparti pediatrici

Pistoia, 30 gennaio 2025 –annuncia oggi la raccolta di 943.700a sostegno di ottonelle comunità in cui opera, a seguito dell’iniziativa solidale “I gesti d’amore si fanno sentire” attiva nei punti venditaalla fine dello scorso anno. La raccolta è stata resa possibile grazie alla straordinaria generosità dei clienti, che hanno sostenuto l’iniziativa acquistando le campanelle di Natale, all’interno di una linea di 12 soggetti, realizzati in plastica riciclata, ispirati ai personaggi più famosi dei film d’animazione Disney. Per ogni campanella distribuita,ha raccolto dai propri clienti 50 centesimi da destinare ad ottonelle regioni in cui opera per finanziare progetti, dando così un sostegno concreto alle strutture sanitarie del territorio.