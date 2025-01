Ilrestodelcarlino.it - Da 25 anni vendeva auto di lusso ed evadeva le tasse: sequestrati beni per quasi 8 milioni

Bologna, 30 gennaio 2025 – Da 25die, attraverso l’utilizzo di società intestate a prestanomi, non dichiarava i proventi al Fisco. Aveva costituito una sorta di catena infinita con la quale attraverso le vendite delledialimentava il suo patrimonio e dall'altro lato le omesse dichiarazioni dei redditi gli consentivano di accantonare altra liquidità da investire in ulteriori acquisti, che – a loro volta - generavano altri proventi. Per questo un commerciante didi Parma è indagato per i reati diriciclaggio e di omessa dichiarazione. Nei suoi confronti i finanzieri di Bologna e Parma stanno inoltre eseguendo un decreto di sequestro diper 7,7che riguarda, tra l'altro, una Ferrari degli'50 di cui sono stati costruiti solo tre esemplari.