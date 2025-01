Lanazione.it - Cucina, storia e ospitalità: nel cuore dell’Umbria il protagonista è il tartufo

Leggi su Lanazione.it

Lo scenario è di quelli mozzafiato, un viaggio nellae nei sapori di un territorio unico nel suo genere. Ci troviamo nei pressi di Trevi, immersi nella dolce collina umbra attraversata dalla Fascia Olivata che da Assisi arriva a Spoleto. La Tenuta di San Pietro a Pettine ha una tradizione secolare e prende il nome dalla Chiesa romanica rurale risalente agli anni mille che sorge all’interno della proprietà. La Chiesa è stata interamente ristrutturata, per essere riconsegnata al suo millenario splendore. Anche San Francesco amava questi luoghi e la chiesa era la sua prima sosta ristoratrice nei suoi viaggi da Assisi verso Roma. Qui è nata l’Azienda Agricola San Pietro a Pettine e questa Tenuta, per ragioni affettive e diche si tramandano di generazione in generazione, è la casa della famiglia Caporicci.