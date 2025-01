Panorama.it - Crisi Juventus, perché è giusto pensare all'esonero di Thiago Motta

Leggi su Panorama.it

Dopo sette mesi di lavoro e 32 partite giocate, il bilancio disulla panchina delladice che la percentuale di vittorie langue al 37,5%: 12 in tutto tra campionato (8), Champions League (3) e Coppa Italia (1). La Supercoppa è sfumata nella folle semifinale con il Milan, la lotta scudetto è ormai argomento del passato, mai sviluppato in concretezza, e anche il pass per i playoff è stato strappato con il minimo sforzo e un 20° posto complessivo che non è in linea con i programmi.Basta mettere in fila i numeri per capire come la stagione dellasi stia colorando di grottesco alla voce risultati. Che non sono un dettaglio, nemmeno se la cornice dichiarata è quella del progetto che parte, non necessariamente vincente da subito e tutto il resto che è stato raccontato da agosto in poi.