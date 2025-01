Cultweb.it - Cosa successe nella Bloody Sunday del 1972, che diede il titolo alla canzone degli U2

Leggi su Cultweb.it

Il 30 gennaio, nel quartiere di Bogside a Derry, Irlanda del Nord, una marcia pacifica per i diritti civili si trasformò in una delle tragedie più drammatiche del conflitto nordirlandese: la. I paracadutisti dell’esercito britannico aprirono il fuoco contro i manifestanti, uccidendo 13 persone sul colpo e ferendone almeno altre 15, una delle qu30ali morì successivamente. L’evento provocò un’ondata di indignazione e radicalizzazione, alimentando il sostegno all’Irish Republican Army (IRA) e acuendo il conflitto tra nazionalisti cattolici e unionisti protestanti.Un celebre murale a Derry (fonte: BBC)Il contesto dellarisiedeva in anni di tensioni tra la comunità cattolica, che chiedeva pari diritti, e il governo britannico, che rispondeva con misure sempre più repressive.