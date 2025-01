Terzotemponapoli.com - Corbo: “Le squadre del campionato sono due”

Antonio, editorialista di Repubblica, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”. Nel corso della trasmissione di approfondimento dei temi calcistici in onda su Radio Punto Zero ha parlato della Juventus, del mercato del Napoli e del derby di Milano. Di seguito le sue dichiarazioni.: “Juventus? Thiago Motta è una grande delusione”Così il giornalista: “Juventus? Thiago Motta è una grande delusione, è stato sopravvalutato per ciò che ha fatto a Bologna. Non ha un carattere forte e in grado di superare i momenti difficili. Per Giuntoli, invece, può capitare un anno negativo. Prova di grande forza e di dominio del Napoli contro i bianconeri, con gli azzurri che hanno fatto capire alche ledaldue, Napoli e Inter. Il club partenopeo deve rinforzare la rosa e lo sta facendo bene, partendo da Comuzzo, difensore di prospettiva ed una grande promessa.