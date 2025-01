Dayitalianews.com - Continue aggressioni alla figlia fino al ricovero in ospedale… Denunciata mamma pontina di 56 anni

Attivato il “Codice Rosso” dopo ripetute violenze domesticheUn nuovo caso di maltrattamenti in famiglia è stato scoperto a Formia, dove una donna di 56è statadai Carabinieri per aver aggredito ripetutamente la26enne.Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai militari della Stazione di Formia, la madre avrebbe più volte alzato le mani e usato violenza verbale nei confronti della giovane,a provocarle lesioni fisiche che hanno reso necessario l’intervento del personale sanitario del 118.L’intervento dei Carabinieri e l’attivazione del “Codice Rosso”A seguito delle verifiche e delle testimonianze raccolte, le forze dell’ordine hanno deciso di applicare la procedura del “Codice Rosso”, il protocollo che accelera le misure di protezione in caso di violenza di genere o domestica.