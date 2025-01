Lanazione.it - Consiglio comunale, niente commissione consiliare speciale su San Zeno

Arezzo, 30 gennaio 2025 – Respinta con 16 voti contrari, 8 favorevoli e un astenuto la proposta di delibera d’iniziativafinalizzata all’istituzione di unasul trattamento dei rifiuti a San. L’idea era stata lanciata dalle opposizioni Scelgo Arezzo, Arezzo 2020 e Michele Menchetti in occasione delaperto che si era tenuto lo scorso novembre proprio alla sede di Aisa impianti. L’intento dei proponenti era dare vita a un organo della durata di 3 mesi con il mandato di sviluppare, anche grazie a specifiche audizioni, un’indagine conoscitiva sull’attività dell’impianto e relazionare alal termine del periodo. A favore si erano schierati Michele Menchetti “in nome della salute collettiva e del benessere dei cittadini”, Marco Donati per il quale “Aisa impianti ha messo in atto una strategia contraddittoria rispetto ad annunci come la fabbrica di materia o ‘zero spreco’, sostituiti dall’incremento delle due linee di termovalorizzazione” e Donato Caporali per il quale “necessitano approfondimenti su molti aspetti che attengono al ciclo di trattamento dei rifiuti”.