Ilrestodelcarlino.it - Congo sconvolto dalla guerra. Il gruppo missioni Imola-Bukavu: "Temiamo per i nostri ragazzi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’eco dellain corso nella Repubblica Democratica delè arrivato fino a. E sulle rive del Santerno, dove dal 1996 è attivo il ‘’ dell’Oratorio di San Giacomo, cresce la preoccupazione. Già, perché l’assedio della città di Goma da parte del movimento ribelle filo-ruandese M23 ha acceso l’allarme rosso anche nel distretto di Kavumu, a nord di, dove si trovano la maggior parte delle iniziative alimentate dal ponte solidale romagnolo: "Non ci sono imolesi presenti nella zona – racconta Stefania Batani, tra i referenti del progetto insieme a Matteo Sembianti, Franco Ancarani e un’altra decina di persone –. Avevamo in programma di partire per ilil prossimo 2 febbraio ma a metà dicembre, con la prospettiva delle elezioni negli Usa e conseguente modifica degli equilibri politici internazionali, le forze ribelli appoggiate dal Ruanda hanno intensificato i loro attacchi su Goma".