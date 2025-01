Juventusnews24.com - Conferenza stampa Thiago Motta post Juve Benfica: «Responsabilità mia, c’è solo un modo per affrontare questa situazione. Mercato? Sappiamo di cosa abbiamo bisogno»

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon: le sue dichiarazioni dopo il match dell’ottava giornata di Champions League 2024/25(inviato all’Allianz Stadium) –ha parlato indopo, valida per l’ottava giornata di Champions League.ANALISI – «Quando c’è una sconfitta siamo i primi a non essere soddisfatti. Ci sono cose da migliorare in fretta perché domenicaun’altra partita da giocare. Oggi ci è mancato negli ultimi metri a creare qualin più, per il resto poco da dire.trovato una squadra che ha meritato di vincere. Noi dobbiamo migliorare veloce, recuperare i giocatori e preparare chi sarà disponibile perdomenica l’Empoli».FILO DIRETTO DOPO IL SECONDO TEMPO DI NAPOLI – «Oggi nonmeritato la vittoria.