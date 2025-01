Cultweb.it - Come morì Winston Churchill? Il Regno Unito lo pianse in una cerimonia storica

, uno dei leader più influenti del XX secolo e l’uomo che guidò ilalla vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, si spegne all’età di 90 anni nella sua residenza di Londra il 24 gennaio 1965 alle 8:00 del mattino, a seguito di un grave ictus che lo aveva colpito alcuni giorni prima. Pochi giorni dopo, i funerali di Stato, seguiti da una folla numerosissima.(fonte: TheProject)Da tempo la salute diera in declino. L’età avanzata e i numerosi problemi fisici accumulati nel corso della sua lunga vita politica lo avevano indebolito. Già nel 1953, mentre era ancora in caricaPrimo Ministro per la seconda volta, aveva subito un primo ictus che aveva limitato le sue capacità fisiche e cognitive. Tuttavia, grazie ad una straordinaria forza di volontà, era riuscito a riprendersi parzialmente e a rimanere sulla scena pubblica per diversi anni.