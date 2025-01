Come funziona il sorteggio per gli spareggi di Champions League | la procedura

Leggi su Sportface.it

Ecco tutte le informazioni per sapereildeglidi, con le regole e lacompleta. Il nuovo format della massima competizione europea per club ha regalato grande spettacolo rivelando tutto il suo potenziale nell’ultima giornata, con diciotto partite in contemporanea e una classifica dellaPhase che cambiava in continuazione, minuto dopo minuto. Ma non c’è un attimo di respiro, perché ora è di nuovo il momento di voltare pagina e proiettarsi alla seconda novità prevista dal regolamento, ovvero glidi: mail?Partiamo dalle basi, ovvero dalle date: la cerimonia si svolgerà nella consueta cornice della Casa del Calcio Europeo a Nyon venerdì 31 gennaio a partire dalle ore 12:00. Le partite in questione, invece, si giocheranno l’11 e il 12 febbraio, per quanto riguarda l’andata, mentre il ritorno è previsto il 18 e il 19 febbraio.