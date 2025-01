Piperspettacoloitaliano.it - Come finisce La Farfalla Impazzita, la spiegazione finale del film con Elena Sofia Ricci

IlLaracconta la storia vera di Giulia Spizzichino, interpretata da. Giulia è un’ebrea romana segnata dallo sterminio nazista della sua famiglia, che affronta i fantasmi del suo passato mezzo secolo più tardi, quando Erich Priebke, l’esecutore materiale della strage delle Fosse Ardeatine, viene rintracciato in Argentina. La lotta per l’estradizione e per la condanna dell’ex ufficiale nazista è lunga e difficile, ma soprattutto è molto dolorosa per Giulia, che decide comunque di dedicarsi a questa battaglia e, infine, testimoniare, nonostante questo riapra tutte le ferite del proprio passato. MaLa? Ecco il riassunto e ladelLa, la storia vera di Giulia SpizzicchinoNel corso del, Giulia rivede ogni volta la scena del sequestro del suo cuginetto da parte dei nazisti.