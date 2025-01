Tvplay.it - Colpo Napoli, il rilancio cambia tutto: gioia Conte

Ilgiocherà domenica sera allo Stadio Olimpico contro la Roma, ma prima bisogna segnalare un importante aggiornamento di calciomercato.Dopo aver battuto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini al Gewiss Stadium, di fatto, ilha sconfitto un’altra big del nostro campionato di Serie A. I partenopei, infatti, hanno sconfitto sabato scorso al Maradona la Juventus di Thiago Motta., il(Ansa Foto) tvplay.itMa il calendario deldi queste ultime settimane non ammette nessun momento di pausa, visto che domenica è in programma un altro match molto difficile. Gli uomini di Antonio, infatti, sono attesi dalla trasferta dello Stadio Olimpico contro la Roma di Claudio Ranieri.Il, però, ha solo un risultato se vuole continuare a lottare con l’Inter per lo scudetto, ovvero la vittoria.