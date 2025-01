Cio | iniziano le audizioni per i candidati alla successione di Bach

Leggi su Sportface.it

Nella giornata di oggi sono iniziate leper decidere chi, il 20 marzo a Costa Navarino, in Grecia, succederà a Thomaspresidenza del Comitato Olimpico Internazionale. A Losanna, in Svizzera, sono stati ascoltati i settepresidenza del Comitato olimpico internazionale. Prima a porte chiuse, con domande vietate, dai 100 membri a capo dello sport mondiale. Poi dieci minuti per parlarestampa per presentarsi e per dimostrare di possedere il carattere per puntarecarica di presidente del Cio per sostituire il numero uno uscente Thomasha annunciato la rifiuta della proroga della sua carica nello scorso agosto.Le dichiarazioni deistampa“Confido che non sia né un aiuto né un ostacolo”, ha detto il candidato Juan Antonio Samaranch Jr, figlio del presidente Cio tra il 1980 e il 2001.