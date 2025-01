.com - Chiesanuova e Tolentino uniti per l’Anffas Sibillini: domenica scatta la raccolta fondi

Leggi su .com

Il club treiese e quello cremisi si affronteranno con in sottofondo l’idea volta a sostenere le persone affette da disabilità., stand espositivo e spirito collaborativo nei confronti dei meno fortunati saranno di casa al “Sandro Ultimi”.di Treia, 31 gennaio 2024 –prossima, in occasione della sfida di Eccellenza tra, in programma alle ore 15.00 presso lo stadio “Sandro Ultimi” e valida per la 20ª giornata di campionato, si scenderà in campo per una nobile causa. Il club treiese, come comunicato, ha infatti organizzato un’iniziativa benefica a favore del, associazione impegnata nel sostegno e nell’integrazione di persone con disabilità.L’idea di unaha trovato subito il supporto del, che ha aderito con entusiasmo, dimostrando grande spirito collaborativo.