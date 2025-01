Nerdpool.it - Chicago Med: Due personaggi molto amati dai fan purtroppo non appariranno nel crossover di One Chicago

Leggi su Nerdpool.it

Dopo quella che è sembrata un’eternità, la NBC ha finalmente realizzato un nuovo eventodi Oneche riunisce le star diMed,Fire ePD. o almeno la maggior parte dei.In vista dell’eventoin tre parti, i fan erano ansiosi di scoprire qualiavrebbero partecipato al. È apparso subito chiaro che il piano prevedeva la partecipazione della maggior parte dei cast delle serie; tuttavia, parlando con i team creativi delle serie, OneCenter è stato in grado di confermare che alcunichiave sarebbero stati assenti dall’evento, compresi sia iregolari che quelli ricorrenti che sono stati parte attiva delle stagioni in corso delle serie.Una delle assenze più rilevanti delè quella di Joe Minoso, Joe Cruz, che ha avuto un ruolo chiave neipassati come membro di lunga data diFire.