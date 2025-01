Tvzap.it - Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo la scoperta sull’amante dell’ex Fedez

Leggi su Tvzap.it

Social.ilsul tradimento di. L’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, ha deciso di sganciare una bomba sui Ferragnez, o meglio su quello che restavacoppia di Vip formata da. Corona ha raccontato di un tradimenti perpetuo dicon una ragazza di Milano e le sue parole hanno scatenato una bufera. Tutti hanno voluto dire la loro e così anche laha rotto ilparlando per la prima volta del tradimento del suo ex marito e facendo definitivamente crollare il castello fatato che avevano costruito intorno alla loro storia. (le foto)Leggi anche: “Una lettera d’addio ai figli”: Tragedia sfiorata per, il racconto di CoronaLeggi anche: Fabrizio Corona lancia una notizia “bomba” su: italiani sconvoltiLeggi anche: Fabrizio Corona, altra bomba su: cosa succedeLeggi anche: “Innamorato di una ragazza da 5 anni”:, la bomba di Fabrizio Coronailsul tradimento diFabrizio Corona ha deciso di far crollare il castello di carte dei Ferragnez, parlando del tradimento dinei confronti della sua ex moglie