Lapresse.it - Chiara Ferragni rinviata a giudizio per truffa aggravata: “Pronta a lottare”

va a: deve rispondere dell’accusa die continuata per il caso del pandoro e delle uova di cioccolato ‘griffati’. La Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, ha deciso di procedere e di non archiviare la vicenda legata alla vendita del ‘Pandoro Balocco Pink Christmas‘ per il Natale 2022 e delle ‘Uova di Pasqua’ nel 2021 e 2022, con un decreto di citazione ache fissa l’udienza per il prossimo 23 settembre. “Sonoa combattere per dimostrare la mia innocenza“, ha commentato l’imprenditrice digitale in una nota.Ventisette testimoni per la procuraNell’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dal sostituto procuratore Cristian Barilli, sono coinvolti anche Alessandra Balocco e Francesco Cannillo delle aziende Balocco e Dolci Preziosi e l’ex manager dell’influencer, Fabio Maria Damato.