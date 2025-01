Donnapop.it - Chiara Ferragni ha tradito Fedez con un cantante di Sanremo? Ecco chi è: il nome è famosissimo!

Leggi su Donnapop.it

sono – di nuovo – sulla bocca di tutti dopo le dizioni scottanti di Fabrizio Corona; proprio ieri, dopo la reazione pubblica di lei, l’ex Re dei Paparazzi ha rivelato un dettaglio shock: avrebbeil rapper di Rozzano con un suo collega visto a.Le indiscrezioni in questo senso sono state tante nel corso del tempo e ora pare arrivare una conferma:ha davverocon Achille Lauro? I primi rumors in merito erano usciti quando l’influencer di Cremona e l’ex marito erano stati visti litigare in maniera animata fuori dalla barca di Della Valle.In quell’occasione, entrambi si erano limitati a dire che si trattasse di un diverbio per via di problemi familiari, ma qualcuno suggeriva cheavesse scoperto il tradimento con il collega.