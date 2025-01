Ilrestodelcarlino.it - Che cos’è Mutonia, la comunità di artisti nomadi che scelse la Romagna come casa

Santarcangelo (Rimini), 30 gennaio 2025 –non è solo una città-Stato, una micro-società senza gerarchie inglobata a Santarcangelo di, in provincia di Rimini. E’ soprattutto una storia affascinante ed esemplare di arte, diversità e convivenza. Una, unica in Italia e in Europa, che è stata ‘fondata’ all’interno del territorio romagnolo, quasi per caso, 35 anni fa. Nel 1990, infatti, un gruppo dianglosassoni arrivò a Santarcangelo invitato ad esibirsi all’interno del Festival Internazionale del Teatro. Ma da qui non se ne sono più andati. La Mutoid Waste Company – una tribù che hariferimento i movimenti hippy e punk perennemente in viaggio – si è insediata definitivamente in, colpita dall’eccezionale ospitalità e cordialità del territorio.