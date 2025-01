Dailymilan.it - Champions League Milan, dall’ombra Juventus al calendario: tutto sui playoff

Leggi su Dailymilan.it

Ilnon ha centrato gli ottavi e dovrà disputare ildi: occhio alla. Ecco cosa c’è da sapereIlnon ha centrato gli ottavi di finale, andando a perdere una gara davvero clamorosa con un avversario tutt’altro che irresistibile. I rossoneri, infatti, si sono scontrati contro il muro della Dinamo Zagabria, facendosi però del male da soli. Sì, perché il primo goal subito dal Diavolo è arrivato per una follia di Matteo Gabbia, che ha perso il pallone da ultimo uomo.La svolta, poi, verso il 40esimo, con il doppio cartellino giallo a Yunus Musah, che ha lasciato i suoi in dieci in maniera davvero sciocca. Ecco che, quindi, ildovrà disputare iper accedere agli ottavi di finale. L’accoppiamento – che verrà rivelato col sorteggio di venerdì – vede il Diavolo con il 50% di possibilità di pescare la