Champions League, l'Inter domina e vola agli ottavi: play-off per Juve, Milan ed Atalanta

travolte il Monaco, L’pareggia a Barcellona. Mentrecadono contro la Dinamo Zagabria ed il Benfica.Da pochi minuti è terminato l’ultimo turno della fase a girone delladi Simone Inzaghi, infatti, ha travolto per 3-0 il Monaco con la tripletta di Lautaro Martinenz, staccando così il pass per glidi finale.L’di Gian Piero Gasperini, invece, ha pareggiato per 2-2 a Barcellona, chiudendo al nono posto. Il Bologna, già eliminato, ha ottenuto un buon pareggio in trasferta contro lo Sporting CP.ko: possibile derby italiano ai-offMentre ildi Sergio Conceicao, di fatto, è caduto per 2-1 contro la Dinamo Zagabria. Ladi Thiago Motta, invece, è crollata in casa per 0-2 contro il Benfica.