Sport.quotidiano.net - Champions League, le qualificate: ecco chi va agli ottavi e chi ai playoff

Milano, 29 gennaio 2025 - E' ufficialmente terminata la prima fase dellaedizione 2024/25. Dopo le 18 gare andate in scena in contemporanea,i primi verdetti, con le squadredi finale, quelle aie le eliminate. Delle italiane, solo l'Inter conquista un posto negli. Atalanta (nona), Milan (tredicesimo) e Juventus (ventesima) saranno impegnate negli spareggi. Le squadreLiverpool, Barcellona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa sono le formazioni già certe di disputare glidi finale. Chi aiAtalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Monaco, Milan, Psv Eindhoven, Paris Saint Germain, Benfica, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lisbona e Bruges sono invece le squadre che dovranno lottarsi il pass per glidi finale attraverso gli spareggi.