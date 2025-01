Ilgiorno.it - Cervignano, pressioni e insulti al medico di famiglia. Il sindaco tira le orecchie ai pazienti: “Buonsenso e rispetto"

D’Adda (Lodi), 30 gennaio 2025 – “irsi col nostro, li richiamo all’ordine”. IldiD’Adda Emilio Grilli si è trovato costretto a scrivere una lettera aperta ai cittadini, rivolgendosi al loro, in difesa della dottoressa di medicina generale che lavora in paese. “Con grande dispiacere ho appreso delle difficoltà che la dottoressa F . R., recentemente insediatasi nel nostro Comune, sta affrontando. Questo a causa di atteggiamenti irsi e inaccettabili da parte di alcuni cittadini- introduce - Desidero esprimere a nome mio e dell'intera amministrazione comunale, piena solidarietà ale ribadire il nostro totale sostegno al suo prezioso lavoro”. La speranza è che cambi qualcosa: ”Il comportamento riportato, fatto di vessazioni,indebite, pretese irragionevoli e in alcuni casi,, non rappresenta lo spirito di comunità che desideriamo promuovere a