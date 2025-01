Amica.it - Certi amori non finiscono: Paulina Porizkova torna in casa Estée Lauder a quasi 60 anni

Ci sono relazioni e rapporti cheno alla ribalta, dopoo decenni. Come nel caso del legame che vede unirsi la top modelcon il brand. Dopo 30dalla loro prima collaborazione, lacosmetica di skincare di lusso sceglie ancora la modella, 59, nata nella Repubblica Ceca il 9 aprile 1965, per rappresentare la sua visione pro-age. Con il ruolo di Global Brand Ambassador. Una nuova notizia che va ad arricchire la svolta contemporanea di una bellezza inclusiva che vede le silver models essere sempre più protagoniste. Sia come beauty testimonial sia come modelle in passerella o come scrittrici i libri che promuovono un approccio consapevole e positivo all’ageing.