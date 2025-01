C’erano anche loro a bordo Incidente aereo tra le vittime anche la coppia di famosi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Unregionale e un elicottero militare sono stati coinvolti in uno scontro nei cieli di Washington. L’è avvenuto nella serata di mercoledì 29 gennaio, sopra il fiume Potomac, in una delle aree aeree più controllate e trafficate al mondo, a poca distanza da edifici simbolo come la Casa Bianca, il Campidoglio e il Pentagono. Come riportano i quotidiani locali solo quattro persone tra le 64 che si trovavano adel velivolo – 60 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio – sono state tratte in salvo. Per gli altri occupanti, purtroppo, le speranze si affievoliscono. Sul luogo dell’un imponente dispiegamento di squadre di soccorso nelle gelide acque del Potomac. Tra lei tre militari che erano adell’elicottero Blackhawk, impegnato in un’esercitazione quando è avvenuto l’impatto con l’di linea.