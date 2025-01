Anteprima24.it - Cava de’ Tirreni, San Valentino a 4 zampe: l’amore che adotta

Tempo di lettura: 3 minutivero scodinzola. A partire da sabato 1 febbraio, con il patrocinio del Comune di, prenderà il via l’iniziativa “Sana 4della Tua Vita!”. Promossa daEnergia in collaborazione con il Canile dide’, questa campagna ha l’obiettivo di dare maggiore visibilità ai cuccioli in cerca di una casa e sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’adozione consapevole. La mission è trasformare la festa degli innamorati in un’occasione speciale per celebrareincondizionato che lega le persone ai loro amici a quattro.L’INIZIATIVA L’evento offre due possibilità di partecipazione. Chi desidera accogliere un nuovo amico nella propria vita potrà farlo attraverso l’adozione consapevole, un gesto d’amore e responsabilità che garantisce a un cucciolo la possibilità di trovare una famiglia affettuosa.