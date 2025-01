Dayitalianews.com - Catania, rubavano auto, poi chiedevano il “cavallo di ritorno”: 8 arresti – VIDEO

Prima i furti d’, tutti concentrati nell’area di via Dusmet, agli Archi della Marina, poi le richieste di denaro per la restituzione dei veicoli, noto come “di”. Con queste accuse, otto individui sono stati arrestati per furto aggravato ed estorsione, a seguito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di.È stata disposta la detenzione in carcere per Salvatore Maugeri, 29 anni, Salvatore Venuto, 28 anni, e Antonino Santapaola, 41 anni (già detenuti per altri reati), oltre a Gianluca Bonaccorsi, 33 anni, e Antonio Balsamo, 45 anni. Invece, Giuseppe Linguaglossa, 26 anni, Francesco Lo Presti, 23 anni, e Danilo Privitera, 25 anni (anch’egli già in custodia per un’altra vicenda), sono stati posti aglidomiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico.