Cassese e l'atto voluto contro Meloni: "I magistrati militanti stanno rovinando l'ordine giudiziario" (video)

Di fronte al clamore suscitato dall’avviso di garanzia recapitato alla premier Giorgiae ad alcuni ministri, Sabino, giurista di rango e già giudice della Corte costituzionale, interviene per chiarire i confini dell’obbligatorietà dell’azione penale e l’impatto della “giustizia a orologeria” sulle dinamiche politiche., non dovutoparte da un dato normativo. «L’articolo 112 della Costituzione dispone che il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale. L’articolo 335 del Codice di procedura penale prevede l’iscrizione della notizia di reato e l’avviso di garanzia all’indagato se va compiuta un’attività alla quale può partecipare anche la persona alla quale il reato è attribuito», spiega alla Nazione. E aggiunge che, come stabilito recentemente dall’Anac, «questa attività non può da sola determinare effetti pregiudizievoli di natura civile e amministrativa».