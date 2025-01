Ilrestodelcarlino.it - Caso Ruggi, l’amico: “Non eravamo fidanzati. Con lei nessun contatto dopo la scomparsa”

Modena, 30 gennaio 2025 – “Quando l’ho vista l’ultima volta? Tra agosto e settembre, prima dellame ne sono andato da Modena. Nonma conoscenti ‘stretti’. Uscivamo? Si, di tanto in tanto”. E’ questo ciò che ha dichiarato ai militari Sossio V.,di Danielain circostanze misteriose a far data, secondo la procura, dal 20 settembre dello scorso anno. Il legale dell’uomo, oggi in carcere a Santa Maria Capua Vetere per altri reati risalenti nel tempo, l’avvocato Francesco Armentano del Foro di Napoli chiarisce come il proprio assistito abbia già reso dichiarazioni sul fatto. “Ha spiegato di aver visto Daniela tra agosto e settembre, pur non ricordando la data esatta” afferma il legale, sottolineando come l’uomo a breve uscirà dal carcere.