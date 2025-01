Quotidiano.net - Caso Almasri: Tajani sul segreto di Stato, deciderà Giorgia Meloni

"Di questo si occuperà il presidente del Consiglio". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, a margine di una conferenza stampa di FI sulla sanità, ha risposto a chi domandava se il governo porrà ildisull'indagine sulche coinvolge la premiere altri componenti dell'esecutivo. Il governo riferirà in Parlamento. "Dovete chiedere al presidente del Consiglio", ha risposto ancora, aggiungendo che "già il ministro Piantedosi è intervenuto in Aula a dire quello che è successo. Decide poi la conferenza dei capigruppo ese invitare il governo: il governo non credo che avrà problemi a venire a riferire".