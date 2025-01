Lettera43.it - Caso Almasri, Meloni: «Da Lo Voi atto voluto, non dovuto»

Leggi su Lettera43.it

Giorgia, durante un intervento al talk di Nicola Porro a Milano La Ripartenza, al centro di polemiche per la possibilità che fondi pubblici siano stati destinati all’evento, si è espressa in merito all’indagine per peculato e favoreggiamento che la vede coinvolta insieme al Sottosegretario Alfredo Mantovano e ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. «Io ieri mi ritrovo sulla prima pagina del Financial Times con la notizia che sono stata indagata, è un danno alla nazione», La premier ha criticato l’iniziativa del procuratore Francesco Lo Voi, definendola «une non». Accuse anche alla magistratura: «Ci sono dei giudici che vogliono decidere le politiche industriali, dell’immigrazione, della giustizia. Vogliono governare loro», ha affermato,Ora in videocollegamento con Nicola Porro per l’ottava edizione de “La Ripartenza”.