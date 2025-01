Ilrestodelcarlino.it - Case in Emilia-Romagna, boom di investitori internazionali: quali sono le province più amate

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 30 gennaio 2025 – Non solo meta appetitosa per il turismo nazionale e straniero, l’si conferma anche una delle regioni italiane più ambite per il mercato immobiliare internazionale. Secondo i dati di Gate-away.com, lo scorso anno è stato registrato un incremento del 18,88% di richieste rispetto all'anno precedente. Le richiestegiunte principalmente dagli Stati Uniti (24,35% sul totale, +30,19% a/a), dagli stranieri che utilizzano il portale quando si trovano nel Belpaese (16,82%, +40,2%), dalla Germania (10,24%), dal Regno Unito (9,88%) e dall’Olanda 4,47% (+52%). Da segnalare anche la forte crescita dell'interesse dalla Francia (+40,91% a/a) e dal Canada (+25%). La classifica dellepiù gettonate Analizzando più nel dettaglio la ricerca, se si guarda alle singoledi regione quella con più mercato immobiliare più in alto di tutte è Ferrara, che guida la classifica con il 33,65% delle richieste (+115,04% rispetto al 2023).