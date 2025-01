Unlimitednews.it - Carnevale di Viareggio, il Burlamacco per la Cultura ad Angelo Argento

ROMA (ITALPRESS) – In occasione del Corso Mascherato Inaugurale deldi2025, in programma sabato 8 febbraio, la Fondazioneconferirà lo speciale riconoscimentoper laad, presidente diItaliae. “Un riconoscimento per il suo straordinario impegno e la sua visione lungimirante nel promuovere e valorizzare l’eccellenzale italiana – si legge in una nota -.Italiae è una piattaforma innovativa che unisce il mondo della, dello sport, dell’innovazione, delle arti, dell’impresa e delle professioni, mettendo in campo un’energia collettiva capace di dare vita a progetti concreti volti a promuovere il nostro Paese come un faro di merito e di qualità. Sotto la guida di, l’associazione ha saputo non solo offrire una visione del futuro dellacome volano economico e sociale, ma anche sviluppare iniziative in grado di influenzare positivamente la collettività e la pubblica amministrazione, stimolando un cambiamentole fondato sull’etica, sulla sostenibilità e sull’intelligenza progettuale”, spiega ancora ildi, che “attento da sempre a riconoscere meriti nell’ambito della promozione e salvaguardia del patrimoniole, conferisce questo premio per sottolineare non solo la leadership diinItaliae, ma anche e soprattutto il suo impegno costante nel trasformare lain uno strumento di crescita, di sviluppo economico e di affermazione internazionale per l’Italia.