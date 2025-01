Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, cresce l’attesa: "Tantissimi abbonamenti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato alle 10,30 nella sede di Credem si accendono i motori dell’edizione 2025 del Centod’Europa, ormai alle porte. Con Ivano e Riccardo Manservisi, affiancati da Comune e Fondazione Teatro, ci sarà dunque il bellissimo e tradizionale momento della conferenza di presentazione di questa edizione, iniziando davvero ad assaporare il gusto della gioia e della grande energia che solo questa kermesse riesce a infondere. Tra piume, bellezze brasiliane, ritmo, gettito e la maestosità dei 5 carri portati in sfilata dalle associazionische. "Togliamo i veli all’edizione 2025 del nostro– dice Riccardo Manservisi – Le iniziative da raccontare alla cittadinanza e ai turisti sono tantissime e non sono sul piano artistico. Abbiamo lavorato duro per un anno intero e credo che i risultati si vedano, grazie ad un lavoro di squadra collaudato.